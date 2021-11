VALDAGNO (VICENZA) - Auto finisce in una roggia, 4 metri sotto in piano stradale, a Villaggio Margherita a Valdagno. E' successo questa mattina, giovedì 25 novembre 2021, intorno alle 7.15. I vigili arrivati sul posto hanno ispezionato l’auto, ma all’interno non c’era nessuno. L’automobilista dopo aver fatto il sinistro si è probabilmente allontanato da solo. Sul posto i carabinieri per risalire all’identità dell’automobilista.