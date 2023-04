Valanga in Norvegia, Matteo Cazzola: chi è l'alpinista italiano morto. Era in ferie con gli amici

Era partito per una vacanza con gli amici Matteo Cazzola, la vittima della valanga che nel pomeriggio di venerdì ha travolto un gruppo di cinque scialpinisti vicentini in Norvegia, sul picco del Kavringtinden. Era residente a Vicenza e avrebbe compiuto 36 anni ad agosto.

Valanga in Norvegia, cinque turisti di Vicenza coinvolti: un morto e due feriti di cui uno grave

Secondo quanto si è appreso Matteo Cazzola, che si trovava nel Paese scandinavo da qualche giorno per un periodo di ferie, faceva parte di una comitiva di otto persone, tutti vicentini, tre dei quali non avevano partecipato all'escursione, preferendo restare in baita. A Vicenza vivono anche i genitori dell'alpinista che sono stati avvisati della disgrazia nella serata di ieri e che ora stanno organizzando il viaggio per recarsi in Norvegia.

Il gruppo travolto dalla valanga

La valanga ha travolto il gruppo mentre stava compiendo una escursione scialpinistica e si trovava al limitare di un bosco. I cinque sono stati sorpresi nel momento in cui stavano togliendo le pelli di foca per iniziare la discesa. Alcuni di loro avevano gli zaini con airbag che hanno consentito di rimanere in superficie nel momento in cui sono stati travolti, altri hanno sbattuto contro gli alberi riportando contusioni di diversa gravità.