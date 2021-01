Valanga di grosse dimensioni si stacca dalla parete, due abitazioni evacuate

VICENZA - Due abitazioni sono state evacuate, in via precauzionale, in contrada Sambugari a Gallio, sull'Altopiano di Asiago (Vicenza), a causa di una valanga di notevoli dimensioni che si è staccata dalla propria sede. Il blocco di neve e ghiaccio è sceso per una decina di metri lungo la scarpata, per poi accumularsi in un pianoro. Alla presenza del sindaco del paese e della polizia locale, i volontari del Soccorso Alpino di Asiago si sono calati con le corde e hanno cercato di provocare inutilmente ulteriori slittamenti, appurando che si tratta di un fenomeno ormai stabile. Tuttavia nella giornata di domani sono previste altre verifiche. Sempre per lo stesso motivo è tuttora chiusa al traffico anche la strada comunale che transita in contrada Sambugari. Nella monntagna vicentina, dove le nevicate hanno raggiunto quantità record, sono numerose le aree monitorate in queste ore per il rischio valanghe.

