Ferie in crociera da 12mila euro: si presentano all'imbarco ma non li fanno salire

VICENZA - Una famiglia vicentina composta da quattro persone - padre, madre, due figli - è stata risarcita su ordine del tribunale berico che ha riconosciuto il diritto a godere del danno da vacanza rovinata.



A pagare loro, come riporta oggi il Giornale di Vicenza, circa 12 mila euro (comprensivi anche della somma che i vicentini avevano versato per la vacanza) la società che aveva organizzato una crociera nel Mediterraneo, della durata di 9 giorni. I quattro si erano presentati regolarmente all’imbarco ma non erano stati fatti salire sulla nave. Tutta colpa dell’agenzia di viaggi a cui si erano rivolti, e a cui avevano pagato la spesa, che nel frattempo era fallita.



Per il giudice la società avrebbe dovuto comunque imbarcarli: per questo ha deciso del risarcimento © RIPRODUZIONE RISERVATA