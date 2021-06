Urta con la moto un'auto in sosta e cade: muore 58enne

VICENZA - Un motociclista di 58 anni, residente a Recoaro Terme, è morto nel pomeriggio di oggi in un incidente stradale avvenuto a San Quirico di Valdagno. Secondo una prima ricostruzione da parte dei carabinieri, che hanno svolto i rilievi, all'altezza di una curva il centauro avrebbe urtato un'auto in sosta, per poi perdere il controllo del mezzo. La caduta sull'asfalto è stata rovinosa e le sue condizioni sono apparse subito gravissime. L'allarme al Suem 118 ha fatto giungere sul posto l'eliambulanza del policlinico di Verona, ma il motociclista è spirato prima di arrivare all'ospedale San Bortolo di Vicenza.