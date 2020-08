Esercitazione dei vigili del fuoco nel lago di Como: trovano un cadavere

SCHIO - Era scomparso due mesi fa. Ieri, mercoledì 5 agosto, il cadavere di Raffaele Casatto, 40 anni, consulente finanziario, è stato ripescato dalle acque del lago di Como a Varenna.

A ritrovare il corpo dell'uomo i sommozzatori dei vigili del fuoco di Milano, che stavano facendo un’esercitazione sui fondali del lago in località Fiumelatte di Varenna, a 70 metri di profondità.

La Procura di Lecco ha aperto un fascicolo per chiarire le cause del decesso.