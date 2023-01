Controlli in uniforme storica, tornano i carabinieri con mantello e sciabola nel centro di Vicenza

VICENZA - Per le strade del centro storico di Vicenza sono ritornati i mantelli e le sciabole dei Carabinieri. Il Comando Provinciale dell'Arma di Vicenza, in concomitanza con il periodo delle festività e fino al prossimo 6 gennaio, giorno dell'Epifania, oltre a intensificare i classici servizi di controllo in tutto capoluogo, ha predisposto anche pattuglie a piedi nel centro storico. I Militari perlustreranno in particolare Piazza Castello, corso A. Palladio, corso A. Fogazzaro, piazza dei Signori, piazza Biade e piazza G. Matteotti. Lo scopo è duplice: assicurare in maniera capillare l'attività di controllo nel centro urbano con l'ormai ultra centenaria vicinanza dell'Arma ai cittadini e ripristinare l'antica e radicata tradizione per la quale, nei più importanti centri storici urbani, i Carabinieri indossino la loro uniforme storica con sciabola e mantella. Il miglior modo, nelle intenzioni dell'Arma vicentina, di sottolineare la solennità del periodo di festa. Tanti anche i bambini, che avvicinandosi ai militari, hanno fatto domande sull'uniforme e sul ruolo dell'Arma non lesinando qualche foto insieme ai militari ed alla loro caratteristica uniforme storica.