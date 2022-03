Ospedale di Santorso, il veronese Lorenzi alla direzione del pronto soccorso

BASSANO/SANTORSO - Carlo Lorenzi è il nuovo direttore del pronto soccorso dell’ospedale di Santorso, in sostituzione del dottor Aldo Di Bello andato recentemente in pensione. Il dottor Lorenzi, 55 anni, è originario di Verona, dove ha conseguito la laurea in medicina e chirurgia e la specializzazione in chirurgia d’urgenza e pronto soccorso. Successivamente, informa una nota dell'Ulss 7, ha partecipato a diversi corsi specialistici, tra cui il master universitario di II livello in management sanitario e il corso organizzato da Simeu Irccs Pavia in management delle strutture di pronto soccorso e medicina d’urgenza.

APPROFONDIMENTI ULSS 7 PEDEMONTANA Chiusa l'area Covid al San Bassiano, ora ricoveri solo a... BASSANO Novità intorno all'ospedale: "Casa della... ULSS 7 PEDEMONTANA Ospedale di Santorso, la dottoressa Martina Busato nuovo direttore... BASSANO DEL GRAPPA Sanità, scenata del consigliere Finco contro il dg Bramezza...

Lorenzi ha iniziato al pronto soccorso dell’Azienda ospedaliera di Verona per trasferirsi quindi all’ospedale di Negrar, dove ha lavorato dal 1996 ad oggi con incarichi di crescente responsabilità, dirigendo negli ultimi anni l’Unità operativa semplice per l’ecografia in emergenza-urgenza. Lorenzi è stato anche componente della commissione medica per il progetto umanitario “Pope for Ukraine” e dal 2018 ad oggi cha coordinato il progetto congiunto tra l’Irccs Sacro Cuore Negrar e gli ospedali municipali di Vinnytsya (Ucraina) per la formazione del personale sanitario. Ha collaborato con l’Università di Verona in qualità di docente ed è autore o co-autore di diverse pubblicazioni scientifiche nazionali e internazionali, oltre ad avere partecipato a oltre 80 eventi di formazione per medici e infermieri.

«Sono certo - sottolinea il dg Carlo Bramezza - che il dottor Lorenzi, con la sua preparazione, sarà in grado di coordinare al meglio un servizio strategico con elevato grado di complessità, perché spesso il pronto soccorso rappresenta il primo contatto dei cittadini con la struttura ospedaliera». Lorenzi dichiara: «Mi metterò a disposizione dell’équipe, ascoltando, affrontando le criticità e cercando di condividere le mie competenze ed esperienza. Farò il possibile per la massima condivisione degli obiettivi e la possibilità per tutti i collaboratori di valorizzare la propria professionalità attraverso validi processi formativi».