Tutti in pista: si torna a pattinare sul ghiaccio con Elsa e Olaf, star di Frozen

VICENZA - Tutti in pista con Elsa e Olaf, i personaggi del noto film di animazione Frozen. Con un paio di settimane di ritardo rispetto alla data iniziale - a causa delle temperature elevate - e dopo la pausa forzata per il Covid, a Vicenza si inaugura la pista di ghiaccio.

Il 13 novembre alle 15, nell'esedra di Campo Marzo verso viale Roma la struttura aprirà i battenti alla presenza, tra gli altri, dell'assessore alle attività produttive e al turismo Silvio Giovine. In contemporanea, all'interno del vicino Fonzarelli's Cafè - ex caffè Moresco - verrà scoperto il nuovo murales dedicato al campione Paolo Rossi.

La pista di pattinaggio trasloca dunque nel polmone verde di fronte alla stazione, spesso al centro di episodi di spaccio e microcriminalità. «Dopo due anni in piazza Biade abbiamo previsto lo spostamento per proseguire l'azione di rivitalizzazione del parco - conferma lo stesso Giovine - Da inizio mandato lavoriamo per riportare famiglie e bambini in quello che consideriamo uno dei luoghi più suggestivi della città».

Nel giorno dell'inaugurazione l'impianto resterà aperto fino a mezzanotte. Dal 14 novembre al 22 dicembre e dal 10 gennaio al 14 febbraio, ultimo giorno, dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 22, il sabato dalle 10 a mezzanotte e la domenica dalle 10 alle 22. Ogni fine settimana ci saranno personaggi Disney. Biglietto intero di 10 euro comprensivo di noleggio pattini, ridotto di 8 euro fino ai 12 anni. Ingresso con pattini propri a 7 euro.