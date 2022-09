Controlli nelle attività turistiche: 400mila euro di multe e 19 sospensioni di attività

VICENZA - Quattrocentomila euro di sanzioni e 19 sospensioni dell'attività lavorativa: è il bilancio dell'attività della Guardia di Finanza di Vicenza durante il periodo estivo contro fenomeni di illegalità economico-finanziaria, in particolare nelle località turistiche della provincia.

Sono stati 800 gli interventi complessivi, oltre 70 quelli in materia di lavoro, con la scoperta di 113 lavoratori in nero e irregolari, di cui tre minori e 16 stranieri, 30 datori di lavoro multati. Le Fiamme gialle hanno scoperto come alcune delle persone utilizzate risultassero percettori del reddito di cittadinanza, facendo così scattare ulteriori sanzioni.