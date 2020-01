Truffatrice a 70 anni, inganna un 23enne con una finta vendita di cuffie online

TORRI DI QUARTESOLO - E' una donna di 70 anni, M.T., residente a Roccasecca (Frosinone) l'autrice di una truffa online, individuata e denunciata per truffa in stato di libertà alla Procura di Vicenza dai carabinieri della stazione di Torri di Quartesolo.



Le indagini erano state avviate nelle settimane precedenti a seguito della denuncia presentata in caserma da un 23enne residente a Torri di Quartesolo, che in un sito specializzato avevo trovato l’annuncio riguardante la vendita di un paio di cuffiette del valore quantificato in 100 euro. A quel punto, considerandollo un buon affare, ha effettuato il corrispondente bonifico a favore di una carta PostePay risultata nella disponibilità della donna che,

successivamente, si è però resa irreperibile a qualsiasi chiarimento riguardante la mancata consegna della merce.



I militari dell'Arma sono però riusciti ad individuarla e denunciarla e ora l'autorità Giudiziaria berica, sulla scorta dell’informativa di reato, valuterà i conseguenti provvedimenti nei confronti della responsabile.

