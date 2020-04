Mette in vendita la chitarra ma è una truffa: denunciato 45enne milanese

VICENZA - Un 45enne residente a Peschiera Borromeo (Milano) è finito nei guai in quanto ritenuto responsabile del reato di truffa aggravata nei confronti di A.B., un 46enne residente a Schio, che si è rivolto alla polizia locale "Alto Vicentino", che alla fine ha proceduto con la denuncia del lombardo alla Procura della Repubblica di Vicenza.



I fatti risalgono ad inizio anno quando A.B., mediante il web specializzato nella compravendita di strumenti musicali, ha consultato un annuncio reclamizzante la vendita di una chitarra elettrica modello Ibanez RGA 321, per l'importo di 370 euro. Attraverso un accordo mediante chat Telegram è stata pattuita la cessione della chitarra con pagamento anticipato a mezzo bonifico bancario. Qualche giorno dopo lo scledense ha provveduto alla transazione, ma il venditore non ha rispettato gli impegni contrattuali, omettendo di recapitare il bene oggetto di compravendita, cancellando il suo profilo dalla piattaforma del servizio di compravendita online ed eliminando il proprio account dal sistema di messaggistica Telegram, social peraltro noto per l'immediata distruzione della messaggeria.



Visto vano ogni tentativo di risolvere la questione in altro modo, A.B. si è recato al comando dei vigili "Alto Vicentino" presentando una denuncia-querela. Gli accertamenti eseguiti dalla polizia locale, grazie alla collaborazione dei colleghi di Milano, hanno permesso di identificare l'autore del reato, nonostante varie residenze fittizie da questi dichiarate. Nel corso degli accertamenti è stato appurato che A.R. si era già reso responsabile di un fatto analogo ai danni di una persona residente a Vercelli, nonchè di altri fatti in corso d'indagine.

