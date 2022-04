Suona alla porta e ruba 1400 euro e i gioielli in oro, ma l'anziana riconosce la truffatrice

SCHIO - Anziana truffata, spariscono 1.400 euro in contanti e i gioielli in oro, ma la vittima riconosce la truffatrice. I carabinieri della Stazione di Schio hanno così deferito all'autorità giudiziaria una vicentina di 58 anni, disoccupata, già nota alle forze dell'ordine. La donna è stata riconosciuta dalla vittima, una donna scledense di 81 anni.

APPROFONDIMENTI CHIETI Si presentano come carabiniere e avvocato per truffare anziana:... MESTRE Truffe agli anziani: dal finto medico che si presenta a casa... ROVIGO E VERONA Finti avvocati truffavano gli anziani di Rovigo e Verona: il trucco...

La mattina dell’1 aprile la truffatrice si era presentata alla porta dell’anziana qualificandosi come una generica ispettrice, nonché amica di famiglia. Entrata all’interno dell’abitazione con la scusa di dover effettuare dei controlli, si era fatta consegnare alcuni gioielli in oro e 1.400 euro in contanti, allontanandosi subito dopo e facendo perdere le proprie tracce. Le attività d’indagine svolte dai carabinieri hanno permesso di restringere il campo della presunta autrice del colpo ad alcune sospettate, tra le quali la vittima ha riconosciuto la vicentina di 58 anni.