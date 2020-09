Trans brasiliano distrugge la casa dell'ex amante imprenditore: arrestato

VICENZA - Un transessuale brasiliano di 27 anni, regolare in Italia, è stato arrestato la scorsa notte dai Carabinieri di Vicenza con l'accusa di stalking, violazione di proprietà privata, danneggiamento e minacce aggravate.



L'uomo è stato bloccato la notte scorsa nel giardino di un imprenditore di 55 anni, sposato e con figli, con il quale avrebbe avuto una relazione extraconiugale durata circa un anno. Proprio la rottura di questo rapporto, decisa dall'imprenditore, ha fatto infuriare il trans che si è presentato nella casa del 55enne, nella cui proprietà si trova anche l'azienda, chiedendogli di uscire per parlare.



Di fronte al suo rifiuto ha scavalcato la recinzione e imbracciando un piccone ha cercato di sfondare la porta d'ingresso, per poi rompere anche la telecamera della videosorveglianza e infine accanirsi contro l'auto del figlio della vittima, che ha danneggiato utilizzando un paletto di ferro. È stato lo stesso imprenditore a chiedere l'intervento degli uomini dell'Arma che intervenuti sul posto con una pattuglia hanno bloccato il trans, che nelle settimane si era reso responsabile di episodi di stalking nei confronti dello stesso imprenditore. Ultimo aggiornamento: 16:51 © RIPRODUZIONE RISERVATA