Saldatore di 22 anni muore schiacciato da una lastra in carpenteria

VICENZA - Altra tragedia sul lavoro con vittime operai veneti dopo quelle di stamani a Mesola e la vittima in A13,. A perdere la vita stavolta è un giovane di 22 anni. Si tratta di un saldatore vicentino di cui non è stato ancora reso noto il nome.

Dai primi accertamenti sembra sia stato schiacciato da una pesante lastra di metallo mentre stava lavorando in carpenteria a Zanè alla O.me.ro. srl.

Immediato l'allarme al 118. Il giovane è stato trasportato a Santorso d'urgenza: purtroppo ogni tentativo di soccorso è stato vano.

Sul posto sono accorsi anche carabinieri e i tecnici dello Spisal, per ricostruire la dinamica della tragedia

Ultimo aggiornamento: 18:48

