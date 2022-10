Torri di Quartesolo, schianto tra un'auto e un autocompatattore: sradicata una colonnina del gas. Un ferito

TORRI DI QUARTESOLO - Schianto tra un'auto e un autocompattatore dell'igiene ambientale, sradicata una colonnina del gas: un ferito. È quanto accaduto stamane, sabato 15 ottobre,in via Guglielmo Marconi a Torri di Quartesolo lungo la strada per Marola.

I pompieri arrivati da Vicenza, hanno messo in sicurezza i mezzi e bloccato la perdita di gas metano, mentre l’automobilista è stato preso in cura dal personale sanitario del Suem. Illeso il conducente del camion. Sul posto la polizia locale per la deviazione del traffico e i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora.