Vicenza, perde l'equilibrio durante la passeggiata: poi il volo da 5 metri di altezza e lo schianto contro una pianta. Intervengono i vigili del fuoco

TORREBELVICINO - Perde l'equilibrio e cade da un'altezza di oltre 5 metri, intervengono i vigili del fuoco. Poco dopo le 16:30, i pompieri sono intervenuti in via Molino Mondonovo a Torrebelvicino (Vicenza) per un uomo rimasto ferito dopo essere caduto giù dalla sponda di un corso d’acqua alta oltre 5 metri.

L’uomo ha perso l’equilibrio finendo contro una pianta per poi ruzzolare alla base del ponte. A dare l’allarme un passante che ha sentito le grida di aiuto dell’uomo. I vigili del fuoco sono arrivati da Schio, hanno collaborato con il personale del Suem per il trasporto del ferito all’elicottero dopo le prime cure dei sanitari. Le operazioni di soccorso sono terminate dopo circa un’ora.