Tommaso morto di meningite fulminante a 17 anni: lunedì 6 marzo i funerali al Palasport

BASSANO DEL GRAPPA - È stato concesso oggi il nulla osta per le esequie di Tommaso Fabris, il 17enne vicentino morto lo scorso 28 febbraio in ospedale a Bassano del Grappa a causa di una meningite fulminante di tipo B. Anche per volere dei familiari i funerali si terranno, nel pomeriggio di lunedì 6 marzo, con inizio alle 15, al palazzetto dello sport di Bassano, messo a disposizione dall'amministrazione locale. L'impianto potrà accogliere, tra gli altri, i compagni di scuola e di squadra del basket, oltre a tanti amici e conoscenti, che potranno così unirsi al dolore dei familiari. Intanto domenica sera, con inizio alle 19, nella chiesa di Stroppari di Tezze, frazione dove il ragazzo viveva con la famiglia, si terrà una veglia di preghiera.