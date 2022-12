Marocco in semifinale ai Mondiali, a Vicenza tifosi in strada con le famiglie: traffico paralizzato

VICENZA - Anche a Vicenza, come in altre città italiane, è scoppiata, irrefrenabile la gioia dei tifosi marocchini dopo l'accesso nella semifinale mondiale della loro nazionale. In centinaia si sono riversati in strada, con bandiere, sciarpe e trombe, paralizzando il traffico in uno degli ultimi week-end di shopping natalizio. I festeggiamenti in stile «mundial», che hanno visto coinvolti anche donne e bambini, si sono concentrati nella zona della stazione ferroviaria, dove è più alta la concentrazione di residenti stranieri. Viabilità bloccata nella zona ovest con code di diversi chilometri all'ingresso in città. Sul posto numerose pattuglie dei vigili urbani e di altre forze di polizia per deviare il traffico.