Addio Thomas, una vita di cultura e di battaglie: stroncato a 31 anni da un'infezione

CASSOLA - Nonostante la lesione cerebrale che lo aveva costretto in sedia a rotelle, era attivissimo e una gioia per i genitori, Oriana e Walter Sanson (carabiniere), il fratello Leonardo, la sorella Iris è per amici e compagni di scuola. Ma il 13 luglio scorso all'ospedale San Bassiano Thomas si è spento dopo 40 giorni di ricovero per una serie di gravi infezioni.

Thomas Sanson - 31 anni - abitava a Cassola nel Bassanese, ma era di origini trevigiane: era nato infatti il 12 dicembre 1989 a Valdobbiadene dove il papà prestava servizio alla caserma dell'Arma prima di essere trasferito a Bassano.

Thomas aveva frequentato le medie a Marchesane uscendo con Ottimo, poi il liceo Brocchi per arrivare, il 15 luglio 2016, alla laurea in lettere con indirizzo umanistico all’università Ca’ Foscari di Venezia con una tesi sulla disabilità nella letteratura: meritò 110 e lode.