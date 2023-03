Thiene chiude i rubinetti alle fontane d'acqua pubbliche, solo una rimarrà attiva

THIENE (VICENZA) - L'acqua non sgorgherà più dalle fontane pubbliche di Thiene, tranne quella di Bacco e Arianna davanti al Municipio. Così ha disposto la giunta comunale per contenere il consumo idrico, in un periodo di forte siccità. La decisione è in linea con l'ordinanza regionale del Presidente della Giunta Regionale del 14 marzo scorso. Verrà comunque mantenuta l'irrigazione delle aiuole nei giardini antistanti il municipio e in piazza Cesare Battisti e quella nelle fioriere poste lungo Corso Garibaldi, aiuole e fioriere che vengono tutte innaffiate con il sistema a goccia proprio per garantire un limitato consumo di acqua. «Sul sito istituzionale del Comune - è detto in una nota - è stata pubblicizzata l'ordinanza regionale per informare la popolazione circa la necessità di evitare tutti gli sprechi di acqua alla luce della crisi idrica in corso. L'acqua, che è un bene di tutti, è una risorsa preziosa e fondamentale e la sua tutela richiede oggi un'attenzione particolare, volta alla salvaguardia e al risparmio».