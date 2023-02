Thiene, controlli al mercato settimanale: sequestrati 1.500 prodotti irregolari

I finanzieri di Thiene hanno eseguito diversi controlli nei confronti delle attività economiche che svolgono il commercio in forma ambulante presso il mercato settimanale cittadino e sottoposto a sequestro amministrativo quasi 1.500 prodotti (fra orecchini, bracciali, collane, fermacapelli, beni per la persona in genere), del valore complessivo di circa 4.000 euro. I prodotti erano potenzialmente pericolosi perché sprovvisti delle informazioni minime relative a componenti, eventuali allergeni, dati del produttore e/o importatore. Il sequestro della merce è stato eseguito nei confronti di tre ditte individuali – riconducibili a un soggetto italiano e a due di origine pakistana – destinatari di uno specifico verbale di contestazione per l’applicazione della sanzione amministrativa pari (in misura ridotta) a euro 1.032, per un importo complessivo pari a 3.096 euro.

Inoltre, durante le operazioni di controllo è emerso che un’attività commerciale con titolare un ulteriore soggetto di origini pakistane, era sprovvista di misuratore fiscale nonché, in altri due casi, è stata constatata l’omessa memorizzazione elettronica dei corrispettivi incassati. Per le citate violazioni sono stati redatti specifici processi verbali di constatazione inviati all’Agenzia delle Entrate competente per la contestazione delle sanzioni previste.