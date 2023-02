Maltrattamenti nei confronti dell'ex moglie, evade dai domiciliari per tornare da lei: arrestato

VICENZA - Un 42enne domiciliato a Vicenza è stato arrestato in flagranza di reato dai carabinieri della radiomobile di Thiene per evasione dal luogo di detenzione domiciliare. Era appena passata la mezzanotte di sabato 11 febbraio, quando una telefonata al 112 ha avvisato che M.S. era stato visto allontanarsi dal domicilio di Vicenza dove era ristretto agli arresti domiciliari dal mese di ottobre scorso perché sottoposto alla misura cautelare disposta dal Tribunale di Vicenza per una serie di episodi che riguardavano i maltrattamenti in famiglia nei confronti della sua ex moglie. Immediatamente l’operatore di turno della centrale operativa ha allertato l’equipaggio di turno della radiomobile che si è portato subito a Bolzano Vicentino, nelle vicinanze dell’abitazione della ex consorte. Nel frangente, un’altra pattuglia dei carabinieri di Vicenza è andata al domicilio dell’uomo per constatare la sua effettiva “evasione”. A quel punto i carabinieri di Thiene, già in vigilanza attiva a Bolzano Vicentino, dopo circa un’ora hanno visto giungere l’uomo, già noto ai militari per i suoi precedenti e per i molteplici interventi eseguiti in passato per le varie liti tra i coniugi, sull’uscio della porta dell’abitazione della ex moglie. A quel punto senza opporre alcuna resistenza è salito a bordo della gazzella e veniva dichiarato in stato di arresto l’avvenuta evasione. L’arrestato, dopo le incombenze di rito presso gli uffici di via Lavarone, su disposizione del magistrato di turno della procura della repubblica di Vicenza, è stato nuovamente tradotto presso la propria abitazione di Vicenza agli arresti domiciliari.

© RIPRODUZIONE RISERVATA