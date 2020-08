Furgone Mercedes demolisce l'ingresso di un centro di estetica

THIENE - Furgone contro l'ingresso di uno studio di estetica verso le 12 di oggi, 25 agosto, in via XXV Aprile a Thiene. Demolita parte del muro d’ingresso: nessuna persona è rimasta ferita. I pompieri arrivati da Schio, hanno messo in sicurezza il mezzo ed effettuato una verifica statica dello studio di cui è stato abbattuta la parete perimetrale. Interdetto l’utilizzo dei locali fino ai lavori di ripristino e messa in sicurezza dello stabile.



Al vaglio della polizia locale le cause che hanno portato alla perdita di controllo del Mercedes Vito, finito contro il centro di estetica. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate con la rimozione del furgone e la messa in sicurezza temporanea dei luoghi. © RIPRODUZIONE RISERVATA