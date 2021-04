THIENE -Fulmine colpisce un pino e lo squarcia: è accaduto oggi alle 15.15 in Via Ca’ Tonazza a Thiene. La saetta ha mandato in frantumi i vetri dell’abitazione vicina facendo saltare fuori anche i tombini. Danneggiato l’impianto elettrico della casa. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza la zona e l’abitazione.