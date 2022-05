Testi di cinque giovani autori verranno affissi su manifesti in città: ritorno ai giornali murali

BASSANO - È una specie di ritorno ai giornali myrali d'un tempo, quando le notizie venivano affisse sui muri. Stavolta i bassanesi saranno chiamati a fermarsi a leggere gli scritti di cinque autori giovani, under 35, destinati a "parlare" con la città. Sono stati selezionati i testi vincitori della prima edizione del concorso "Cara Bassano, ti scrivo” dedicato ai giovani dai 15 ai 35 anni, invitati ad esprimere il loro amore, le emozioni, i sentimenti provati per la città di Bassano. Si tratta di Arianna Battistella, 20 anni, di Tezze sul Brenta; Gianandrea Frighetto, 29 anni, di Rosà; Bianca Guazzo, 22 anni, di Bassano; Francesca Pan, 26 anni, residente a Norimberga; Beatrice Zilio, 15 anni, di Bassano. A partire dal mese di giugno, ogni mese, fino ad ottobre, uno di questi testi sarà affisso negli spazi cittadini e potrà essere letto da chiunque passi in centro storico.

Una quarantina i messaggi giunti alla selezione da giovani bassanesi, del territorio e anche dall’estero. Nato come lettera spontanea - un post pubblicato su un profilo Instagram personale - il progetto era stato proposto all’amministrazione comunale da Francesca Tellatin, 29enne copywriter nata, cresciuta, trasferita e poi tornata a Bassano, con l’obiettivo di valorizzare il territorio coinvolgendo in prima persona i giovani, invitandoli a scrivere e a condividere i loro pensieri. Dalla lettura degli scritti è emerso come i giovani partecipanti abbiano pienamente colto ciò che “Cara Bassano, ti scrivo” desidera valorizzare: creare uno spazio inclusivo, condividere storie, generare empatia con il territorio, risvegliare il senso di appartenenza, suscitare curiosità. L'amministrazione comunale sta valutando la realizzazione di un quaderno che riunisca anche le lettere non risultate tra le cinque selezionate, così da diffondere le riflessioni e le emozioni di chi ha partecipato a questo primo concorso. L’idea è di distribuirlo quando saranno terminate le affissioni dei testi selezionati, negli ultimi mesi dell’anno.