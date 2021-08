Elettrodotto di 8 chilometri di lunghezza completamente interrato, lavori al via

VICENZA - L’elettrodotto di 8 chilometri di lunghezza sarà completamente interrato. È stato infatti autorizzato con decreto del ministero della Transizione Ecologica l’elettrodotto a 132 kV “Marostica – C.P. Bassano”, in provincia di Vicenza. L’opera, per cui Terna investirà circa 12 milioni di euro, contribuirà ad aumentare la resilienza della rete elettrica dell’area. Il nuovo elettrodotto, completamente interrato, avrà una lunghezza complessiva di 8 km: 5,6 km saranno nel Comune di Marostica e 2,4 km nel Comune di Bassano del Grappa.

Inizierà da subito la fase della progettazione esecutiva dell’opera e parallelamente saranno avviate tutte le attività propedeutiche all’apertura dei cantieri, che coinvolgeranno 10 imprese e 50 tra operai e tecnici. Terna, che a livello regionale gestisce 5.100 km di linee in alta e altissima tensione e 63 stazioni elettriche, nell'ambito del Piano Industriale 2021-2025 "Driving Energy", investirà in Veneto oltre 370 milioni di euro per lo sviluppo e la resilienza della rete elettrica regionale. Il piano di interventi previsto coinvolgerà oltre 200 imprese e 850 addetti alle lavorazioni.