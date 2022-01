Pestato a sangue dal vicino di casa la notte di Capodanno: 51enne in fin di vita

VICENZA - Pestato a sangue dal vicino di casa: uomo ricoverato in coma farmacologico e condomino accusato di tentato omicidio. E' accaduto a Vicenza, a Capodanno, la vittima è Alessandro Pegorarotto, un 51enne, ad aggredirlo Paolo Didoni, di 48 anni, come riporta il Giornale di Vicenza. Secondo le prime ricostruzioni fra i due ci sarebbe stata una lite per futili motivi nella notte tra San Silvestro e il primo dell'anno, sfociata nel pestaggio alle 2.30, a dare l'allarme i condomini svegliati dalle urla.