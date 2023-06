Sorpresi dal temporale durante la ferrata sul monte Carega, recuperati con l'elicottero

VAJO SCURO - Portati in salvo dall’elicottero Drago 153 dei vigili del Fuoco due escursionisti, sorpresi da un violento temporale, mentre stavano percorrendo la via ferrata di Vajo Scuro sul monte Carega a Recoaro. È successo oggi, 2 giugno, poco dopo mezzogiorno quando i due escursionisti sono stati sorpresi dal temporale. Dopo essersi staccati dalla ferrata e posti in una zona più al sicuro, hanno contattato i vigili del fuoco. Il coordinamento aereo del Corpo ha fatto decollare un elicottero da Varese che si è portato subito in zona e ha recuperato i due malcapitati portandoli a bordo dell’elicottero con il verricello. Drago 153 è atterrato al rifugio Piccole Dolomiti alla Guardia, dove era presente la squadra dei vigili del fuoco di Schio che da terra ha coordinato il soccorso. I due escursionisti, 25enni di Illasi, sono stati trasportati a valle dai vigili del fuoco, dove hanno recuperato l’auto.