Il Tedx cambia veste e diventa digitale: ecco gli ospiti in diretta sui social

VICENZA - Nessuno stop. La pandemia non blocca la nuova edizione del Tedx di Vicenza. Quest'anno le tradizionali conferenze che riuniscono personalità di spicco del mondo della politica, della cultura e dell'economia si terranno in una veste diversa, quella digitale.



Sabato 2 maggio, dalle 10 alle 12.30, ci sarà una diretta su Facebook e Youtube con 6 ospiti. Si tratta di Luciano Canova, economista e autore del podcast “Favolosa economia”, Mattia Crespi, futurista e technology evangelist, Marianna Baldo, viaggiatrice e ambientalista, Maura Gancitano, filosofa, scrittrice e ideatrice di Tlon, Maurizio Carucci, cantautore degli EX-Otago, e Kelly Romanaldi, illustratrice.



L'emergenza Coronavirus ha obbligato gli organizzatori a rivedere il format e a scegliere un titolo evocativo: “L'altro binario. Viaggio in futuri possibili”. «Negli ultimi due mesi i piani sono cambiati, così come la vita di tutti i giorni. Ci siamo ritrovati su un altro binario - spiegano - Occorre costruire una nuova normalità post Covid-19, un futuro possibile che non è ancora scritto. La sfida è aperta». Il live sarà sui canali www.facebook.com/TEDxVicenza e www.youtube.com/tedxvicenza. © RIPRODUZIONE RISERVATA