Da Zelig e Colorado, i PanPers al teatro Super con "10 anni di minchiate": «Siamo insieme fin dall'asilo»

VALDAGNO - Musica, monologhi e sketch comici, giochi, ospiti a sorpresa, per una serata all’insegna della risata. Organizzato da Progetto Eventi in collaborazione con Arte Spettacolo, arriva venerdì 22 aprile al teatro Super di Valdagno (inizio alle 21, prevendite su progettoeventi.it e al botteghino) l’esilarante spettacolo dei PanPers, duo comico in presenza fissa dal 2009 sul palco di Colorado, programma Mediaset, e vere e proprie iconiche star dei social con numeri da capogiro: 1 milione 800mila su facebook, 880mila su Youtube, 400mila su Instagram.

APPROFONDIMENTI NORDEST PanPers, il duo comico racconta "10 anni di minchiate" MIANE Dimitri, lo chef del Camerun che imita Brignano: «Il mio... PADOVA Lundini, una "pezza" tutta da ridere al Geox: «Da... QUINTO DI TREVISO Marco Paolini torna con "Sani!": «Le mie storie per... L'INTERVISTA Carlo & Giorgio «25 anni e... mezzo assieme»

Tutto un programma il titolo dello show che i PanPers – al secolo Andrea Pisani e Luca Peracino - portano in tour: «10 anni di minchiate». Non un “best of” dei migliori pezzi che li hanno visti protagonisti in questi anni, ma un vero e proprio raccoglitore di tutto quello che hanno creato dai loro inizi a oggi. Oltre ai personaggi più riusciti del loro repertorio (Lo Zombie, Mika e Fedez, Sig. Brenton) i due offrono numerosi interventi inediti e parodie musicali perché, per i PanPers, la prima prerogativa è sempre quella di stupire il pubblico e non offrire mai niente di scontato o prevedibile.

«Sketch così vecchi che non hanno visto la luce»

«Faremo alcuni sketch talmente vecchi - scherzano Andrea Pisani e Luca Peracino – che non hanno mai visto la luce, né in tv né in cantina. Promettiamo uno spettacolo indimenticabile: dieci 10 anni di risate, appunto. Ovviamente non faremo tutte le gag e chiederemo l’aiuto del pubblico. Abbiamo selezionato 8 parodie, gli spettatori in sala potranno votarne quattro, poi naturalmente ci saranno anche inediti, monologhi, musica. Anche la pandemia ci ha dato del materiale per ironizzare, alcune parodie che abbiamo fatto, come quella sul farmacista, hanno toccato le corde giuste tanto che hanno avuto un successo che nemmeno noi ci aspettavamo».

Il tour fa tappa a Valdagno con uno show che ha già conquistato i tanti fan che li hanno seguiti in “Vi È Mai Capitato?”, “The Akkattappara Show”, “Bastardi Con La Gloria”, “Quasi Esauriti”, tutti sold out.

Il duo si racconta, dall'asilo in poi

Poco più che trentenni, i PanPers si raccontano così: «Ci siamo conosciuti all’età di 4 – dice Andrea -. Luca è arrivato all’asilo con un grembiule giallo e io, per reazione, gli ho dato un pugno. Da allora, non ci siamo più lasciati». Dopo aver deciso di ampliare il loro pubblico (amici, genitori e compagni di liceo), i due amici comici si cimentano in diversi concorsi di cabaret entrando nel Laboratorio Zelig. A soli 22 anni sono già sul palco di Colorado, con il loro personalissimo stile fatto di paradossi, situazioni e battute secche. Nel 2010 debuttano sui social network imponendosi con mix di video, parodie musicali, webserie (come la loro SpyCar). Oltre ai social, alla tv con tanti programmi su Mediaset, Rai, Disney Channel (In Tour, LifeBites, ShotTime), i PanPers sono anche nel mondo del cinema dal 2013 con una serie di titoli: Fuga di Cervelli, I BabySitter, Belli di Papà, Matrimonio Al Sud, Classe Z. In campo musicale, nel 2015, è uscita la loro prima raccolta di parodie di celebri hits e, nell’estate 2017, il loro primo inedito: “Ci Mancano Le Basi – feat. Nessuno”.