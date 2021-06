Crollato il teatro Asta, la sindaca Pavan: «Lo compra il Comune, chiederemo una stima oggettiva del valore»

BASSANO - Lo storico cinema teatro Astra sfondato. Un crollo ha interessato la parte centrale dell'edificio, travi e parti del tetto sono piombate in platea, sulle poltroncine rosse ormai utilizzate da una decina d'anni. L'edificio, di proprietà della Zetafilm srl, è da tempo nel limbo e, evidentemente, anche lasciato all'avanzare dell'età. Le amministrazioni succedutesi non hanno concretizzato rifacimenti o rilanci, mentre i privati proprietari avevano avanzato un progetto che però non venne accettato dalla Soprintendenza.

In merito al crollo di ieri, la sindaca Elena Pavan spiega. «Quanto accaduto è una profonda ferita che ha colpito l’intera città. Non possiamo più aspettare una soluzione che non arriva. Ho già convocato un incontro urgente con la proprietà e la Soprintendenza per definire la soluzione che, per quanto riguarda il Comune di Bassano, è solo una: l’acquisto del bene da parte del Comune allo scopo di restituirlo, nel più breve tempo possibile, alla città. È evidente che trattandosi di denaro pubblico il mio dovere è quello di avere una perizia sul valore oggettivo di questo bene.

Per questo, solleciterò il privato ad autorizzare una stima dell’Agenzia delle Entrate sul reale valore dell’immobile. Questo sarà il primo passo per arrivare alla soluzione di un problema che si protrae da troppo tempo. Nel caso non trovassi risposta, nell’interesse della città che rappresento, mi riservo di esplorare qualunque altro percorso utile a mettere in sicurezza il bene e a restituirlo ai bassanesi».