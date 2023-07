Tav a Vicenza, arriva il finanziamento tanto atteso per il completamento della linea con Milano: oltre 1 miliardo di euro

VICENZA - «È in arrivo oltre 1 miliardo di euro per il completamento dell'Alta velocità Milano-Vicenza». È l'annuncio di Alberto Stefani, deputato e segretario della Lega in Veneto.

«Sono le risorse incluse nel decreto del Mit, guidato da Matteo Salvini, di concerto con il Mef, deliberate dal Cipess - spiega Stefani - Un finanziamento importante e tanto atteso in Veneto, che garantirà i collegamenti ferroviari con e per Vicenza, nell'ottica di migliorare la mobilità nella nostra regione, risultati concreti».