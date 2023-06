Tav Verona Vicenza pronta entro giugno 2026: «Useremo i fondi Pnrr». Protesta il Comitato

VERONA/VICENZA - La Tav Verona Vicenza pronta entro il giugno 2026 con i fondi Pnrr. «Entro il giugno 2026 contiamo di ultimare i lavori della Tav nel lotto compreso da Verona sino alle porte di Vicenza, quindi in tempo per usufruire dei finanziamenti Pnrr». È questo l'annuncio dato oggi, 12 giugno, dal Commissario Straordinario per la Tav Vincenzo Macello, a Vicenza, a margine di un incontro nella sede della Provincia, in cui ha incontrato i sindaci del territorio per analizzare i temi riguardante la realizzazione del lotto della linea ferroviaria alta capacità/alta velocità Verona-Vicenza. «I cantieri stanno procedendo molto velocemente - ha precisato Macello - attualmente siamo al 32% di quello che è l'avanzamento fisico dei lavori, quindi siamo contenti di come stiamo procedendo».

Il Comitato No Tav

Proteste del Comitato No Tav questa mattina, 12 giugno. Il gruppo ha anche indetto per domani sera, 13 giugno, davanti all'area Ex Lanerossi, nel quartiere dei Ferrovieri, un'assemblea pubblica imperniata sui temi dell'Alta Velocità a Vicenza. «È ora di fermare - si legge nel volantino distribuito in città anche nella giornata di oggi - la devastazione del territorio e il Tav. È il momento di riattivare la mobilitazione e fare pressione affinché questo progetto devastante per Vicenza venga cancellato, per salvaguardare il territorio e la salute delle persone». L'assemblea di domani sarà monitorata dalle forze dell'ordine. «Non sono a conoscenza di queste proteste - ha precisato oggi il Commissario Vincenzo Macello, interpellato a proposito, durante la conferenza stampa - devo dire che qui in Veneto non abbiamo mai avuto grossi problemi, perché c'è una grande volontà da parte delle amministrazioni di realizzare l'opera».