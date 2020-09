Scoperti 13 tassisti abusivi dopo la denuncia dei regolari

VICENZA - Sono 13 i tassisti abusivi individuati a Vicenza, cinque dei quali sanzionati, dalla polizia locale a seguito di un'operazione che si è svolta nella zona di viale Milano da fine agosto ai primi di settembre. Per loro è scattata la contestazione della violazione dell'articolo 86, comma 2, del codice della strada che prevede una sanzione amministrativa da 1.816 a 7.264 euro, il sequestro del veicolo ai fini della confisca amministrativa e la sospensione della patente da 4 a 12 mesi. I verbali verranno inviati alla prefettura che determinerà la relativa sanzione.



«Grazie alla polizia locale, Nos in primis, siamo riusciti a dare, in tempi rapidi, un duro colpo al fenomeno del trasporto abusivo dei taxi, con una risposta più che soddisfacente al grido di allarme lanciato dalla Cooperativa Tassisti Vicenza, anche tramite Confartigianato - ha spiegato il sindaco Francesco Rucco. »Si tratta di una delle tante piaghe che caratterizzano il mondo del lavoro - prosegue il primo cittadino di Vicenza - e che mettono in difficoltà chi opera in modo regolare. La nostra intenzione, ora, è di proseguire in questa direzione, coadiuvando e sostenendo le azioni di controllo delle forze dell'ordine sul territorio con riferimento a tutte quelle persone che esercitano abusivamente un'attività, anche a tutela della incolumità degli utenti di tale servizio ».