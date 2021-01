Tangenziale ovest il dirittura d'arrivo: «Sarà pronta entro il 2021»

VICENZA - L'obiettivo è concluderla entro il 2021. Attesa da anni, la variante a strada Pasubio, ovvero il primo tratto della tangenziale ovest di Vicenza, è in dirittura d'arrivo.

Poco più di 5 chilometri di asfalto dal capoluogo a Costabissara, la bretella è destinata a ridurre il traffico, in particolare quello pesante, che attraversa il quartiere del Villaggio del Sole. «Il cantiere è in fase avanzata, molte opere sono praticamente ultimate o in corso di ultimazione - dichiara l'assessore alle infrastrutture Mattia Ierardi - In marzo aprirà lo svincolo con Monteviale, mentre il viadotto di 500 metri del Villaggio del Sole sarà completato entro la fine di maggio». Passo successivo sarà l'appalto per il collegamento con la caserma americana “Del Din”.

Nel frattempo la Provincia ha annunciato, per il triennio 2021-2023, investimenti per 25 milioni per la sicurezza di strade e ponti. Tra gli interventi, l'allargamento della strada della Vena a Tonezza, la riqualificazione della provinciale da Recoaro a Valli del Pasubio e di quella da Torrebelvicino a Pian delle Fugazze.

