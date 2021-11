Si tamponano e finiscono nel fosso a bordo strada: un ferito e auto distrutte

VICENZA - Incidente del primo pomeriggio di oggi, 12 novembre: due auto prima si tamponano e poi finiscono nel fosso a bordo strada. Nell'impatto una persona è rimasta ferita. L'incidente è successo alle 13.30 in via Aldo Moro. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco arrivati con il personale di prima partenza che hanno messo in sicurezza i mezzi ed estratto il conducente di un’auto, rimasto infortunato all’interno dell'abitacolo. L’uomo è stato preso in cura dal personale medico e trasferito in ospedale con l'ambulanza. Sul posto anche la polizia locale per i rilievi.