Svincolo A4, furgoncino contro il guard-rail: autista in ospedale

GRISIGNANO - Poco dopo le 15 di oggi, 26 maggio 2023, i vigili del fuoco sono intervenuti in autostrada A4 per un piccolo furgoncino trasporto persone finito contro la cuspide del guardrail dello svincolo di Grisignano di Zocco: una persona ferita. I pompieri arrivati da Padova, hanno messo in sicurezza il mezzo ed estratto un passeggero rimasto ferito, che è stato preso in cura dal personale sanitario del Suem. Illese le altre due persone assistite dal personale sanitario intervenuto anche con l’elisoccorso. Sul posto il personale ausiliario di autostrada e la polstrada. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora.

