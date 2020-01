Cartello choc a Torrebelvicino: "Riaprire i forni: ebrei, rom, sinti, froci, negri, comunisti. Ingresso libero" Foto

Cartello antisemita appeso nella bacheca dei Pd a Torrebelvicino

appeso nella bacheca dei Pd a, in provincia di Vicenza.Un cartello ignobile, esposto proprio nella notte tra il 27 gennaio, giornata della Memoria, e il 28. Un cartello con una scritta antisemita, razzista, vergognosa: "Ricordiamoci di riaprire i forni: ebrei, rom, sinti, froci, negri, comunisti. Ingresso libero". E poi la svastica, immancabile. Il foglio è stato appeso nella bacheca del PD, vicino a quella dell’ANPI e dell’ARCI di Torrebelvicino (Vicenza).Il commento della CGIL, il segretario generale della stessa Giampaolo Zanni dichiara: Il ripudio del fascismo e del nazismo, e dello sterminio degli ebrei, di tanti altri e degli oppositori politici, operato da quei regimi,“che per un’organizzazione democratica come la CGIL nata all’inizio del secolo scorso e che proprio il regime fascista ha soppresso, costringendola alla clandestinità, per noi è un riferimento di fondamentale ed anche purtroppo attuale valore politico, culturale, etico e sociale, che ogni cittadino dovrebbe condividere per non dimenticare un pezzo drammatico della nostra storia ed evitare che si ripeta. Per questo non possiamo tacere di fronte a questo cartello, non a caso esposto nelle bacheche di organizzazioni democratiche ed antifasciste nella giornata della memoria voluta per non dimenticare lo sterminio che prima ho citato. Esprimiamo profonda condanna e rabbia rispetto a questo gesto e solidarietà e vicinanza al PD, all’ANPI ed all’ARCI, vittime di questo vero e proprio oltraggio ed attacco. Chiediamo alle autorità di indagare per individuare e punire i responsabili di questo gesto ed a tutti i cittadini che credono nella libertà e nella democrazia di non rimanere indifferenti e di esprimere la propria indignazione.