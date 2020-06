Apre il sovrappasso di via Andolfatto, ripristinato il collegamento con Romano dopo i lavori per la Spv

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CASSOLA - Ultimato ai primi di maggio, sarà aperto fra pochi giorni il nuovodi: il “ponte” che ripristinerà il collegamento tra il Comune die la frazione di, sino ad oggi interrotto a causa dei lavori di realizzazione dellaNel corso del prossimo consiglio comunale, fissato per venerdì 5 giugno, l'amministrazione approverà unacon la Sis per la cessione del manufatto al Comune, che potrà così rendere accessibile quel nuovo tratto di via già dal lunedì successivo (8 giugno). «L'opera – spiega il– fa parte di quegli interventi di mitigazione richiesti al concessionario del cantiere della superstrada proprio dalla nostra amministrazione. Inizialmente infatti, ildellanon prevedeva il raccordo di via Andolfatto con via Madonna delle Grazie». Accogliendo le istanze dell'esecutivo, la Sis si è quindi impegnata a realizzare il sovrappasso, ricavando anche unasul lato est. L'infrastruttura è stata ultimata ai primi di maggio e in queste settimane è stata posizionata anche la segnaletica orizzontale e verticale. «Per l'apertura – continua Maroso – non manca che l'approvazione in consiglio della convenzione: un passaggio formale non eludibile che faremo nel corso della seduta di venerdì 5, la prima utile per l'inserimento di questo punto all'ordine del giorno. In tal modo l'opera sarà fruibile non più tardi di lunedì 8 giugno».