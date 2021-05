Confcommercio: «Pedemontana orgoglio veneto, ma ora evitare poli commerciali intorno ai caselli»

TREVISO/VICENZA - «L'inaugurazione del tratto Bassano - Montebelluna della superstrada pedemontana è stata sicuramente un'iniezione di orgoglio per il Veneto e per noi trevigiani» ma c'è il rischio che «si generino meccanismi di crescita commerciale sconsiderati attorno ai caselli, che diventano nuovi poli di attrazione e di traffico». A parlare è Federico Capraro, presidente di Confcommercio Treviso che, il giorno dopo il taglio del nastro, ribadisce come «questa tappa, che apre a nuovi collegamenti e prospettive, chieda una logica di gestione sovracomunale».

Il leader dei commercianti trevigiani chiede perciò «un cambio di passo a tutti gli attori in campo, dalle associazioni di categoria alle amministrazioni municipali. Ora è il momento dell'impegno, il livello del consumo di suolo raggiunto, la proliferazione delle strutture commerciali medie e grandi - conclude - ci obbligano ad alzare la guardia e a chiedere una pianificazione unica regionale, perché gli interventi commerciali importanti non possono essere lasciati in gestione ai singoli Comuni».