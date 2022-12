Stufa catalitica in fiamme: danni da fumo in tutta la casa, edificio inagibile

LUSIANA (VICENZA) - Stufa catalitica a fuoco: scoppia il rogo in una casa di Lusiana. Poco prima del passaggio tra la notte di Natale e Santo Stefano, i vigili del fuoco sono intervenuti in Via Truglio a Lusiana per un incendio divampato all’interno di un’abitazione: nessuna persona è rimasta ferita. Danni da fumo all’intera casa. L’uso dell’abitazione è stato interdetto fino al ripristino delle condizioni di sicurezza e salubrità.

I pompieri arrivati nell’immediatezza da Asiago e Bassano del Grappa, e a seguire da Vicenza e con i volontari di Thiene con tre autopompe, due autobotti, l’autoscala e 16 operatori, hanno spento le fiamme divampate da una stufa catalitica. I vigili del fuoco hanno portato all’esterno alcune bombole di GPL e controllato che non vi fossero eventuali focolai nelle travature in legno della vecchia abitazione, disposta su tre livelli, bonificando tutti gli ambienti. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa tre ore.