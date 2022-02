Studenti, sfilata e assemblea in piazza Castello: manifesto davanti a Confindustria sui due giovani morti nello stage

VICENZA - Con uno striscione con la scritta «Da Roma a Torino a Vicenza è tempo di riscatto» circa una cinquantina di ragazzi ha sfilato oggi nel capoluogo berico per la protesta promossa dal Coordinamento studentesco e dal Fronte gioventù comunista. La manifestazione si è conclusa in tarda mattinata, davanti alla sede di Confindustria Vicenza: nel cancello esterno di Palazzo Bonin Longare è stato appeso un manifesto per ricordare i due ragazzi morti durante l'alternanza scuola lavoro.

Rispetto ad altre città, l'adesione è stata bassa e non si è verificato nessun problema di ordine pubblico. Le forze dell'ordine, presenti in buon numero, hanno controllato da distante senza dover intervenire. Il corteo, partito dalla stazione ferroviaria, ha percorso viale Roma e poi in piazza Castello si è tenuta un'assemblea con gli studenti seduti a terra, a formare un grande cerchio.