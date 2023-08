Incidente a Barbarano Mossano. Le ultime ore di Valentina Cracco: il Ferragosto con gli amici poi lo schianto: «Aveva passato una giornata felice»

BARBARANO MOSSANO (VICENZA) - La grigliata di Ferragosto, le ultime chiacchiere a casa di un amico, poi il ritorno a casa. Fatale. «Era tutto perfetto, Vale ci ha lasciati che stava bene e aveva passato una giornata felice». Così gli amici ricordano quegli ultimi istanti passanti con la 20enne Valentina Cracco.

Una giornata spensierata, come solo un 15 agosto trascorso con gli "alleati" di tutti i giorni può essere. Poi la tragedia. E oggi, quel vuoto assordante.

La festa di Ferragosto poi il ritorno a casa: le ultime ore di Valentina

«Avevamo deciso di passare la giornata di Ferragosto in compagnia tra gli amici più stretti e compagni del liceo - ricordano - Dopo aver passato una mattinata e pomeriggio straordinario tra tuffi in acqua, grigliata, tante foto e scherzi, avevamo deciso di trovarci tutti alla sera a casa di un amico per concludere al meglio la giornata, era tutto perfetto». Poi Valentina è salita in auto per ritornare verso casa, a Nanto. Erano le 22.45 del 15 agosto. Un violento impatto contro altre tre auto sulla strada Riviera Berica. Un forte rumore. Poi il silenzio. Lei era al volante della sua Fiat Punto ed è deceduta sul colpo.

I ricordi degli amici: «Vale voleva che tutti fossero felici»

Di Valentina Cracco oggi rimangono tanti ricordi e anche quelle fotografie scattate a Ferragosto. Scatti sorridenti, nelle pose più disparate e anche qualche video dove si vede mentre ride circondata da un gruppetto di amiche. «Vale era un’ottima amica, pensava sempre agli altri, voleva vedere tutti felici - la ricordano gli amici in maniera corale - Amava stare in compagnia sia dei suoi amici che dei suoi animali». Nelle sue "storie" di Instagram si intervallano foto e mini video della sua cagnolina Stella, del coniglietto Gigi e delle tre cocorite. Nella presentazione in calce al suo feed (termine che definisce la "bacheca virtuale" di Instagram ndr) lei stessa scriveva: «Fotografo animali e basta». A riprova della sua grande passione per la natura che l'aveva portata a frequentare il corso di Biologia all'Università degli Studi di Padova. L'altra passione di Valentina era la cucina. «Nel tempo libero le piaceva sperimentare nuovi piatti in cucina, di cui noi diventavamo volenterosamente gli assaggiatori», ricordano gli amici. «Vale era una persona straordinaria sempre pronta ad aiutare gli altri - continuano - Era una di quelle persone che guardandola in faccia dallo sguardo si capiva subito quello che pensava».

Gli accertamenti sull'incidente

Nell'incidente sono rimasti feriti anche il conducente di una Volkswagen Golf e di una Opel Meriva, portati in ospedale. I giovani coinvolti nell'impatto sono stati già sottoposti agli esami tossicologici e alcolemici. Si è ancora in attesa dei risultati. A Nando oggi prevale il silenzio, pochi hanno voglia di parlare ma in tanti ricordano quella giovane dal bel sorriso e dai tanti sogni. Figlia unica, i genitori di Valentina Cracco si sono chiusi nel dolore, così come i suoi tantissimi amici.