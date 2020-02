Basta gare di velocità sul "Costo": da venerdì due targa system contro i "furbetti"

Ultimo aggiornamento: 20:12

VICENZA - Basta corse in moto sulla salita del Costo: il progetto di dissuasione fu presentato già un anno e mezzo fa ( LEGGI ) ma i centauri hanno continuato a volare a velocità folli e il numero degli incidenti è rimasto in aumento.Laè un buco nero per i motociclisti e gli automobilisti specie in alta stagione. Per correre ai ripari e enti - Provincia berica, comune di Cogollo e Consorzio polizia locale “Altovicentino” - hanno posizionato i due nuovi varchi elettronici sulla strada per Asiago: si tratta di 2 “targa system”, in grado di leggere ladi ogni mezzo e verificare l'assicurazione e la revisione.La Provincia ha investito 400 mila euro e il sistema è già stato sperimentato: le telecamere hanno rilevato una moto transitata 147 km/h: a regime ipartiranno venerdì prossimo 14 febbraio, ma con le multe solo a partire da lunedì 17.“Non si tratta di fare cassa – dichiara il presidente della Provincia,– ma di evitare incidenti che in molti casi hanno provocato anche vittime”.LEGGI ANCHE ---> Dissuasori sulla strada del Costo