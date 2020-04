Nonna Lucia è sopravvissuta a tre epidemie: la festa per i 109 anni

SCHIO - Quella di nonna Lucia, una delle donne più anziane del Veneto con i suoi 109 anni che festeggia oggi, è una delle notizie destinate a fare intravedere un briciolo di luce in un tunnel che sembra senza fine. In un bollettino di guerra giornaliero la sua vicenda dà speranza a tutti contro un virus, quello del Covid-19, che sta mietendo vite anche molto più giovani. A rendere nota la vicenda è l'Associazione Giustitalia della quale la donna è socia onoraria.



E' rimasta vedova da diversi decenni ed oggi, nonostante la quarantena, vive circondata dall'amore virtuale dei figli e dei nipoti, che non potranno andarla a trovare, nella casa di riposo di Schio, cittadina dove ha sempre vissuto. Quest'anno non potrà, per ovvi motivi, festeggiare - ma chi l'accudisce stamane le ha fatto subito gli auguri - mentre lo scorso anno, come dimostra la foto, c'era con lei anche il sindaco Valter Orsi.



Lucia Soliman, classe 1911, nata a Schio il 17 aprile 1911, nella sua vita è passata indenne a tre epidemie: l'influenza spagnola (1918-1920) quanto aveva appena 6 anni e alla Sars (2002-2003) quando era ultranovantenne. Ha vissuto il dramma della Prima e della Seconda Guerra Mondiale, ma anche la rinascita dopo aver votato al Referendum costituzionale del 1946.



Il suo segreto della longevità sono pasti leggeri accompagnati da un bicchiere di vino, niente fumo e stress e prendere la vita ogni giorno come un dono. L'Augurio dell'associazione è quello di festeggiare l'anno prossimo, con l'affetto non solo virtuale di parenti ed amici, un nuovo traguardo.



