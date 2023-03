Stop alle auto, si corre la StraVicenza: domenica ecologica con multe da 87 euro

VICENZA - Si corre la mezza maratona e si fermano le auto. Il 19 marzo a Vicenza circolazione vietata dalle 9 alle 13.30 all'interno delle mura storiche. Si tratta della prima domenica ecologica dell'anno e scatterà in concomitanza con la StraVicenza, gara podistica di 10 km che vedrà l'arrivo di quasi mille atleti. Previste anche 2 corse non competitive di 4 e 10 km.

Insomma, per mezza giornata la città sarà a misura di runner. Off limits tutti i mezzi a motore, eccetto gli elettrici e naturalmente i bus. Tra l'altro dalle 6.30 alle 14 verrà attivato un servizio navetta gratuito dai parcheggi Stadio e Cricoli verso la stazione ferroviaria. La zona rossa? Quella che va da viale Mazzini a viale D'Alviano, da via Rodolfi a viale Margherita, da viale Dieci Giugno alla stazione. Previste deroghe - come quella che consente di recarsi in ospedale - da accompagnare con l'autocertificazione da esporre sul cruscotto.

Occhio alle multe. I trasgressori rischieranno sanzioni da 87 euro, mentre strade e varchi e saranno pattugliati da polizia locale e volontari. In caso di pioggia il blocco potrà essere rivisto. Informazioni aggiornate sul sito del Comune.

Tra le iniziative in programma, la marcatura gratuita delle bici al parcheggio della stazione, e l'ingresso gratuito a Palazzo Thiene nonché ai musei di Santa Corona e del Risorgimento. Quanto alle le gare non competitive - previste alle 10 insieme alla mezza maratona - sarà possibile iscriversi direttamente domenica in Campo Marzo, dove verrà rilasciato un braccialetto necessario per la partecipazione e il ristoro finale.