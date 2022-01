Stop alle auto per la domenica ecologica: multe da 87 euro

VICENZA - Centro città off limits dalle 9 alle 18. L'area rossa sarà quella racchiusa all'interno delle mura. I furbetti rischieranno multe da 87 euro.

Il 23 gennaio a Vicenza è in programma la prima domenica ecologica dell'anno. Altre ne seguiranno: da qui a maggio ne sono previste altre 6. Il blocco riguarderà tutti i veicoli a motore, con le abituali eccezioni. Tra queste, i mezzi al servizio di persone con disabilità o che devono essere sottoposte a cure e terapie. L'elenco delle deroghe e il fac-simile del modello di autocertificazione sono disponibili sul sito del Comune.

Dedicata all'inquinamento acustico, la giornata green coinvolgerà anche i vicini comuni di Creazzo, Sovizzo e Caldogno. A disposizione degli automobilisti, i parcheggi Stadio e Cricoli che costeranno 2,40 euro. Con lo stesso biglietto di ingresso chi è a bordo potrà raggiungere il centro. Restano percorribili le strade che circondano la zona vietata, ovvero viale Mazzini, viale D'Alviano, viale Fratelli Bandiera, via Rodolfi, via Ceccarini, via Legione Gallieno. E ancora: viale Margherita, viale Risorgimento, viale Dieci Giugno, viale Venezia, piazzale della stazione, viale Milano, viale dell'Ippodromo e piazzale Bologna.

I varchi di ingresso saranno presidiati dai volontari, mentre alla polizia locale spetterà il pattugliamento per garantire il rispetto dell'ordinanza. A causa dell'emergenza sanitaria, fa sapere l'assessore all'ambiente Simona Siotto, non saranno organizzati eventi che comportino assembramenti.