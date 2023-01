Stefano Gheller, auto nuova attrezzata per la carrozzina: «Grazie a Zaia e ai tanti che mi hanno aiutato nell'acquisto»

CASSOLA - Inizio d'anno positivo per Stefano Gheller, il cittadino di Cassola che nel 2023 compie 50 anni e che è affetto da una grave forma di distrofia muscolare, che lo costringe su una sedia a rotelle da quando era appena 14enne. Una vita difficile, la richiesta di voler accedere all'eutanasia quando sarà il momento, la risposta dell'Ulss che gli ha garantito la possibilità di accedere alle pratiche del fine vita, quando lui lo vorrà. La sua storia è nota e in ottobre ha anche ricevuto nella sua casa di Cassola, dove vive anche la sorella Cristina, pure lei bloccata da tempo su una carrozzina, la visita di Luca Zaia che diede piena solidarietà alle sue scelte e promise aiuti per sostenere entrambi per condizioni di vita migliori.

Ora Stefano è riuscito intanto a garantirsi un veicolo attrezzato per il trasporto di persone in carrozzina, una Vokswagen multispazio, e ha spiegato con grande trasparenza come è riuscito ad acquistarlo, ringraziando tutti coloro che lo hanno aiutato. «L'auto usata, ma in condizioni eccellenti, l'ho acquistata da Class Allestimento Veicoli di Santa Lucia di Piave, che ringrazio per l'ottimo prezzo, la loro professionalità e disponibilità nel seguirmi , in particolare grazie al titolare Marco Avanzi e al venditore Gian Angelo Piccin - ha scritto Stefano su facebook -. Grazie al presidente della Regione Veneto Luca Zaia che, conoscendo l'azienda, mi ha fatto fare uno sconto di 2.000 euro e quindi l'ho pagata 30.000 euro rispetto ai 32.000 che avevo pattuito».

Seguono poi gli altri ringraziamenti: «Rringrazio chi ha contribuito all'acquisto: l'Imprenditore Paolo Fassa che mi ha donato 16.000 euro (grazie sempre a Luca Zaia che lo ha contattato); il mio Comune di Cassola che con il contributo del progetto "Vita Indipendente" mi ha dato 5.000 euro; tutti quelli che sono venuti allo spettacolo "La Vita di Stefano Gheller" al Paladue del 10 Settembre 2022, con Alessandro Milan e Leonardo Manera, e tutti quelli che hanno contribuito a organizzarlo, con quell'evento abbiamo raccolto 1.860 euro; i BlueSingers & Orchestra e tutte le persone presenti al concerto di sabato 3 Dicembre che hanno fatto sì che mi venisse consegnato un assegno di 4.027,10 euro. E infine le donazioni di questi ultimi due mesi di amici di facebook e non, per un totale di 950 euro. Per il resto - conclude Gheller la sua carrellata sugli aiuti ottenuti - ho usato una parte delle risorse raccolte per il viaggio a New York, che ho tenuto sempre lì da parte, e quindi grazie di cuore anche a tutti quelli che avevano contribuito».