Ruba bagaglio in stazione a una donna, arrestata una 29enne

VICENZA - Una vicentina di 29 anni è stata arrestata dalla Polfer per furto aggravato. Il fatto è avvenuto il giorno di Natale, quando l’attenzione del personale della polizia ferroviaria (che proprio in questi giorni ha intensificato i controlli) in servizio presso la stazione centrale è stata richiamata da una donna che, con fare agitato, ha raccontato di aver subito il furto del proprio bagaglio, mentre era sulla banchina in attesa di salire su un treno.



Sulla scorta delle precise indicazioni fornite dalla vittima circa la probabile responsabile del furto, il personale della Polfer, dopo accurate e immediate ricerche, ha subito rintracciato sul piazzale esterno della stazione ferroviaria l’autrice del reato che, ancora in possesso della refurtiva, è stata immediatamente bloccata e condotta presso gli uffici di polizia dove è stata dichiarata in stato di arresto. Nella successiva udienza di convalida alla 29enne è stata applicata la misura del divieto di dimora nella città di Vicenza.

